Critiche della Cgil di Benevento rispetto alla scelta del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di entrare in Confindustria Benevento, opinando che “un conservatorio statale, non è un soggetto economico in cerca di rappresentanza imprenditoriale, ma un’istituzione pubblica al servizio della collettività, delle studentesse e degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori che vi operano e del territorio in cui agisce e con il quale interagisce” pur senza contestare “’interscambio, il confronto, le convenzioni, i progetti condivisi, le collaborazioni culturali e formative con il mondo produttivo ma l’adesione a Confindustria significa assumere una forma di appartenenza ad un organismo privato di rappresentanza datoriale”.

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