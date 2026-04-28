“Un progetto politico che mette al centro l’anima della comunità. Un progetto che affonda le radici in una storia millenaria e che oggi ha come obiettivo risvegliare le coscienze, combattere l’indifferenza e riportare Sant’Agata ad essere una città viva, sicura e proiettata verso lo sviluppo europeo”. Sono le parole di Carmine Valentino, candidato sindaco della lista Radici e Futuro al Comune di Sant’Agata de’ Goti, nel presentare ufficialmente il proprio progetto. “Non vogliamo solo fare un restyling delle infrastrutture – afferma, proseguendo, Valentino – ma valorizzare appieno i nostri luoghi, le nostre tradizioni affinché le persone tornino a vivere il territorio 12 mesi l’anno”. Il candidato sindaco sottolinea come il vero obiettivo sia quello di “rompere il silenzio e l’immobilismo che hanno segnato l’Amministrazione degli ultimi anni, per riportare finalmente Sant’Agata, i suoi bisogni e le sue potenzialità al centro dell’agire politico”.

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