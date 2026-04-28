E’ un sorteggio tutto sommato fortunato quello che si è svolto ieri mattina nella sede della Lega Pro, a Firenze, per definire il programma della prima giornata della Supercoppa Serie C. Un primo atto in cui il Benevento farà da spettatore (interessato). A inaugurare il mini-torneo che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi di terza serie saranno Arezzo e Vicenza che si affronteranno in casa degli amaranto sabato 2 maggio alle 17.30. Urna benevola anche con i toscani che avevano auspicato di giocare in casa la prima giornata del triangolare, perché dopo allo stadio ‘Città di Arezzo’ partiranno intervento di riqualificazione, per fare in modo che l’impianto risponda ai criteri infrastrutturali richiesti per poter prender parte al campionato di Serie B.

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