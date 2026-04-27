Tragedia nei campi: si ribalta col trattore, perde la vita 56enne

Un fine settimana funesto a Faicchio dove nella notte tra sabato e domenica è emersa la sorte tragica di un 56enne, Michele Petrucci, morto a causa dei traumi gravissimi e molteplici riportati finendo travolto dal trattore che stava guidando: mezzo improvvisamente ribaltatosi in un fondo agricolo di alta collina in zona compresa tra le località San Pasquale e Fontanavecchia. La vittima è caduta ed è rimasta schiacciata dalla macchina agricola.

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Foto di repertorio