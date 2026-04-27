Nel capoluogo sannita si registra la crescita dei redditi tra 2023 e 2024 pro capite di 890 euro, con dato mediano nel 2024 di 23.406 euro, e una percentuale complessiva del 3,8%, considerando i dati aggregati rispetto 37.897 residenti che sono anche contribuenti.

Quanto emerge nell’osservatorio basato su dati pubblicati dal Mef sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e relative all’anno d’imposta 2024 messe a confronto con le dichiarazioni redditi del 2024 con riferimento all’anno di imposta 2023.

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