Il Comune di Montesarchio ha ufficialmente aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque nuove figure professionali, nell’ambito del potenziamento del proprio organico. Le procedure concorsuali sono state strutturate per individuare profili qualificati da inserire in diversi settori strategici dell’amministrazione, dalla gestione dei servizi sociali alla pianificazione tecnica, fino ai servizi demografici.
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