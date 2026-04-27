Esposito 7: La conferma nella serata più calda, per la prima volta davanti al suo pubblico. Ma il canterano giallorosso non sente la pressione e risponde alla grande a tutte le incursioni avversarie, con sicurezza e carisma. Meritava il clean sheet

Romano 6: Ha gamba, entusiasmo e voglia di mettersi ancora in mostra. Segue alla lettera le richieste di Floro Flores, lavorando anche al centro del campo. Ma è in ritardo quando Gambale colpisce da solo in area. Non sempre impeccabile

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