Un giorno atteso a lungo, tra le mille sfumature che hanno attraversato i volti di questi anni. Speranze, lacrime, sensazioni positive e drammi inconsolabili. L’entusiasmo di tutto il “Vigorito” nella sua serata più bella: è festa giallorossa, in uno stadio finalmente gremito e accomunato da una sola passione, quella per la Strega. Una serata lunghissima per i campioni del girone C, aperta dal primo abbraccio tra il presidente Oreste Vigorito e i suoi tifosi, nel giro di campo del patron giallorosso per salutare i sostenitori della Strega, tra gli applausi di tutto lo stadio.

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