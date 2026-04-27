Il sipario su un campionato che porta per la seconda volta nella sua storia il Benevento in serie B cala con un pareggio. Finisce 2-2 la partita con il Cerignola, match con cui i giallorossi salutano – si spera definitivamente – la Serie C. E’ stato il più coerente dei finali possibili, in un appuntamento in cui per una volta la cronaca degli spalti ruba la scena al pallone. Le emozioni vere sono sugli spalti, in uno stadio che diventa valanga emotiva e in una città che si muove in massa per celebrare questo trionfo memorabile. La festa sfuma inevitabilmente i contenuti agonistici della sfida, ma in ogni caso per la Strega non è giornata di concessioni e lo si capisce da come la squadra approccia alla partita.

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