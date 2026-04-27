La partita è quasi un dettaglio. Antonio Floro Flores è rimasto impressionato dallo spettacolo offerto dalla Curva Sud nell’ultima recita della stagione regolare: “Mi sono emozionato. Quando sono arrivato, vedere uno stadio così era uno dei miei sogni – ha dichiarato il tecnico giallorosso al termine del match col Cerignola –. Si vive per questi momenti che restano indelebili, così come lo sono le annate difficili. Certi successi è giusto goderseli fino in fondo, la squadra, la città, i tifosi, siamo stati una sola cosa. Vedere certe scene ripaga di tutti i sacrifici e ti dà la carica per fare qualcosa di ulteriormente straordinario la prossima stagione”. Sulla gara, poco da dire: “Sembrava un po’ la partita del giovedì, con continui ribaltamenti di fronte, però era un momento di festa e ci sta. Ho detto solo ai ragazzi di provare a finire in bellezza per ripagare un pubblico straordinario. Il Cerignola aveva motivazioni importanti, noi ci siamo un po’ rilassati ed eravamo lunghi in campo, sono comunque contento che ci siamo divertiti”.

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