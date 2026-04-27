Un’emozione che abbraccia tutto lo spogliatoio: la vittoria del campionato per il Benevento regala alla squadra istantanee eterne, da tenere per sempre appese tra i ricordi. Per Luca Caldirola una gioia immensa era già arrivata con la Strega, nella promozione in Serie A vissuta a suon di record. Ora il suo ‘double’ personale: “Sono giorni da ricordare per tutti noi – ha raccontato il difensore della Strega – , io li avevo già vissuti ma resteranno indelebili. La coreografia è stata bellissima, sono rimasto incantato. Una delle più belle che abbia mai visto, tutto lo stadio ha applaudito: è stato davvero fantastico”.

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