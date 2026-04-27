Risposte concrete alla crescente richiesta di spazi cimiteriali: con un recente provvedimento del Responsabile del Servizio, il Comune di Bucciano ha dato il via libera formale al progetto esecutivo per la realizzazione di venti nuovi loculi all’interno del cimitero civico. L’iniziativa nasce per far fronte al “notevole interesse” manifestato dai cittadini, che da tempo segnalavano la necessità di nuovi spazi per la sepoltura dei propri cari.
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