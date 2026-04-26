“Quanto sta emergendo sul Pronto soccorso del San Pio di Benevento è gravissimo e non più tollerabile. Parliamo di un Pronto soccorso descritto come un girone dantesco, con pazienti e familiari ammassati, tempi di attesa indefiniti, orari di visita sistematicamente disattesi e un’organizzazione che appare, nei fatti, fuori controllo”.

Sono le parole del consigliere regionale sannita di Forza Italia, Fernando Errico, componente della Commissione Sanità.

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