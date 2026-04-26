Rocco, Parziale ed Errico si contendono la nuova leadership a Calvi

Nelle tornate del 2015 e del 2020 l’affermazione di Armando Rocco è stata netta, non c’è stata partita. La sfida di questo 2026 invece si preannuncia aperta.

Il sindaco uscente, avvocato, nelle ultime settimane non ha lanciato alcun segnale in vista della tornata. La candidatura appariva scontata, ma Rocco ha viaggiato in sordina, e ha atteso solo ieri per confermare, sui social, la rincorsa al quarto mandato.

Sulla sua strada c’è Vincenzo Parziale, insegnante, che è stato recordman di preferenze nel 2020 e in forza di questo risultato vicesindaco, prima della rumorosa rottura in giunta, che ha segnato la seconda metà dell’attuale consiliatura, tra scontri durissimi e l’esclusione di Parziale stesso dal Consiglio, legata al “caso certificato medico”, sicuro tema della imminente campagna.

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