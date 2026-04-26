Nomine: P. Chigi, infondate ricostruzioni su nomina Di Foggia a presidenza Eni

147

Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni apparse in un articolo de La Stampa circa la nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni”: lo si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea come sia “falso che all’ingegnere Di Foggia sia stato proposto di guidare in futuro Open Fiber e che lei abbia chiesto garanzie per farlo”.
Inoltre – continua la nota – “è falso che sia stata Giuseppina Di Foggia a chiedere la nomina ad ENI. L’ingegnere Di Foggia è stata indicata dal Governo come presidente di Eni per la sua grande competenza e serietà e, per ricoprire questo incarico, ha rinunciato a un’importante buonuscita da Terna, cosa che in pochi avrebbero fatto, denotando una qualità umana non comune”. “Sorprende – conclude la nota – che una circostanza importante che riguarda aziende partecipate dallo Stato e quotate in Borsa sia trattata con tanta superficialità su un importante giornale nazionale”.

articolo precedenteCastelfranco in Miscano – Non solo Giallonardo, spunta anche Del Basso De Caro come candidato sindaco
prossimo articoloSettimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare

articoli collegatidagli autori