Un gesto di protesta ha fatto irruzione in modo spiazzante ieri mattina in piazza Roma, mentre era in corso di svolgimento la manifestazione per celebrare la Festa del 25 Aprile. Mentre sul palco stava parlando l’assessore Antonella Tartaglia Polcini, è stato srotolato uno striscione recante il testo “Libertà per il prigioniero politico Santamaria”, e contemporaneamente alcuni manifestanti hanno intanto il coro: “Questa amministrazione è solo corruzione”.

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