Non è solo l’ultima partita di campionato, non è solo l’occasione per chiudere in bellezza e salutare – si spera definitivamente – la Serie C. Quella con il Cerignola per il Benevento è una partita carica di significato che va oltre i 90 minuti. Dentro racchiude tanti momenti, tutti da vivere intensamente: sarà l’epilogo di un torneo dominato, la celebrazione di una promozione conquistata con pieno merito, gli istanti in cui un intero popolo si riconosce con fierezza nella propria squadra. Non è un caso che il ‘Vigorito’ si prepara a vestirsi a festa come nei giorni migliori. Non solo per i numeri – con il record stagionale di presenze e oltre 12mila spettatori, tra paganti e omaggi vari -, ma anche per l’atmosfera che si respirerà questo pomeriggio in via Santa Colomba.

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