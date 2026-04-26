Si può dire che quella di ieri, per Guardia, è stata una giornata della “Liberazione” in tutti i sensi. Ce n’è voluto per trovare la quadra, ma alla fine entrambi gli schieramenti ce l’hanno fatta. Liste consegnate in mattinata e rese note, ai 3.799 votanti guardiesi, dopo il gong delle 12. Gli amministratori di maggioranza uscenti, seppur dopo un lungo peregrinare, si sono ricompattati intorno al sindaco Raffaele Di Lonardo. Non meno travagliata la ricerca di una sintesi sul fronte opposto.

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