A tentare di scalzare Vito Fusco, dopo due mandati, c’è Serena Marcarelli. Il primo presidente provinciale del Pd, la seconda esponente del M5S. Al voto sono chiamati 929 cittadini.

Eletto la prima volta alle comunali del 31 maggio 2015, il primo cittadino uscente Vito Fusco si è poi riconfermato, con maggioranza bulgara, alle elezioni del 20 settembre 2020. Ma rispetto all’ultimo precedente, la sfida elettorale che si è delineata a questa tornata promette di rivelarsi sicuramente più combattuta.

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