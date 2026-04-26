A Castelfranco in Miscano, dove sono chiamati a votare 1.275 elettori, sembrava profilarsi una corsa in solitaria per l’uscente Andrea Giallonardo, ma allo scadere del termine per la presentazione delle liste, a mezzogiorno di ieri, c’è stato il colpo di teatro: a presentare la propria candidatura alla carica di Sindaco erano stati in nove, tra questi spicca il nome dell’uscente Giallonardo ma anche, a sorpresa, quello dell’onorevole Umberto Del Basso De Caro. Ben sei le liste presentate da forestieri, probabilmente appartenenti alle forze armate, una circostanza che capita di sovente ai Comuni sotto i mille abitanti.

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