Ci riprova il sindaco uscente Tommaso Nicola Grasso. Con lui, per le prossime amministrative di Campoli che chiameranno al voto 1169 elettori, c’è la lista “Costruire alla luce del sole”, composta da buona parte degli amministratori uscenti e qualche novità.

Cominciamo proprio dalle novità: oltre a Pietro De Simone e Michela Caporaso, sono della partita anche Salvatore Caporaso, ormai ex capogruppo di minoranza (candidato a sindaco alle scorse comunali del 20 settembre 2020) e Antonio Orlacchio, presente nella lista di Caporaso nel 2020.

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