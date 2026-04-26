Dovevano essere cinque se non addirittura sei liste. Alla fine, per le valutazioni più disparate, diversi degli iniziali aspiranti hanno dovuto rinunciare ai rispettivi progetti o restando totalmente defilati o (ri)confluendo, come nel caso di Alfonso Ciervo (riappacificatosi sul filo di lana con Piccoli), in diverse liste. Vicinissima, comunque, al traguardo della lista era andata Antonella Iannotta che, attorno a sé, aveva radunato una bella aggregazione anche di giovani. Alla fine, in ogni caso, è un ‘uno contro uno’ Piccoli (appunto)-Valentino quello che animerà la primavera elettorale di Sant’Agata de’ Goti.

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