Il corteo del 25 Aprile, ieri, alle 10, è partito, con un serpentone umano, molto partecipato, da piazza Colonna per poi snodarsi lungo il viale Principe di Napoli, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi fino a piazza Roma.

La banda che intonava Bella Ciao, gli striscioni, le bandiere di associazioni e sindacati per celebrare la Festa della Liberazione. Un corteo gremito così come gremita di cittadini è stata piazza Roma, sede del momento conclusivo della manifestazione organizzata dall’Anpi di Benevento.

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