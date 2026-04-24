Il Sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha inviato ieri una nota ufficiale alla Direzione Generale e alla Direzione Provinciale di Poste Italiane per protestare contro l’ennesimo differimento della riapertura dell’Ufficio Postale comunale, ora slittata al 21 maggio 2026. La vicenda ha inizio diversi mesi fa, con la chiusura dell’ufficio postale che ha causato gravi disagi all’intera comunità. Nel dicembre 2025, Poste Italiane aveva annunciato la ripresa delle attività entro il 28 febbraio 2026. Una seconda comunicazione, arrivata solo il 2 marzo 2026 — quindi già a data superata — posticipava ulteriormente l’apertura al 22 aprile 2026. Oggi, 23 aprile, con i cittadini già in attesa davanti agli sportelli, è arrivata la notizia di un nuovo rinvio al 21 maggio 2026.

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