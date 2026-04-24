Siglato presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento un Protocollo d’intesa tra Provincia e i Comuni di Ponte (Capofila), Casalduni e Paupisi per la realizzazione di una strada di collegamento tra i territori interessati. A firmare il documento, predisposto a seguito di una interlocuzione istituzionale e tecnica, sono stati i Sindaci di Ponte e Paupisi, il Vice Sindaco di Casalduni ed il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Obiettivo del Protocollo, si legge nel documento, è costruire un nuovo collegamento viario per «risolvere in via definitiva le problematiche della viabilità inerente al collegamento delle aree ricadenti tra Valle Telesina e Valle del Tammaro».

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