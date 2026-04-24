Dure contestazioni delle sigle sindacali a Trotta Bus in merito alla comunicazione diffusa dalla società Trotta sugli eventi del 21 aprile 2026.

“Ancora una volta, l’azienda sceglie la strada dello scontro e della delegittimazione dei lavoratori, arrivando persino a ipotizzare l’esistenza di presunti complotti organizzati dagli operatori di esercizio. Affermazioni gravi e inaccettabili, che ledono la dignità professionale di chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale alla cittadinanza”, affermano Giuseppe Anzalone, Eduardo Marra, Cosimo Pagliuca e Mario Coppola, segretari rispettivamente di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna.

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