Sant’Agata de’ Goti – Ufficiale la candidatura di Valentino, no alla terza lista

Valentino si, Antonella Iannotta no. Un giovedì alquanto vivace, inevitabilmente, quello che precede di poche ore il fischio finale della consegna delle liste in vista delle amministrative. In ordine cronologico, dapprima, da Antonella Iannotta è giunta l’ufficializzazione rispetto alla non presentazione della lista. La possibilità, che sembrava essere molto viva fino a poche ore addietro, è definitivamente sfumata nel pomeriggio di ieri al cospetto di un post social con la quale l’interessata ha annunciato “sarà per la prossima volta…”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia