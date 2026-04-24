Il dito resta puntato verso l’esposizione con la banca.
A margine dell’ultimo Consiglio comunale riunito a San Giorgio del Sannio, tra le principali preoccupazioni manifestate dal gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ c’è il ricorso a un’anticipazione di tesoreria sempre più alto. “I conti, formalmente, tornano. Il pareggio di bilancio è rispettato. Ma sappiamo bene che il pareggio è un obbligo di legge, non un indicatore di sana amministrazione.
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