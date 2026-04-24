Riesame Santamaria, attesa per le motivazioni: possibile istanza in Cassazione

La decisione del Riesame a Napoli segna un punto rilevante a favore dell’accusa nell’inchiesta sull’ex dirigente al Comune di Benevento Gennaro Santamaria, ma ora la difesa potrebbe puntare alla Cassazione.
Ricordiamo che il ricorso contro l’ordinanza del gip di Benevento sulla convalida della custodia cautelare in carcere per Santamaria, nel penitenziario ‘Gaglione’ di Benevento dallo scorso 30 marzo per l’accusa di concussione è stato respinto dal Riesame, che ha confermato l’impianto accusatorio.
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