A Pesco Sannita, attraverso un sopralluogo dei tecnici del Comune del 16 aprile scorso è stata accertata una situazione di pericolo derivante dallo “stato vegetativo e strutturale” di alcuni pini presenti in località Spagnuolo e nella villa comunale di piazza Umberto I.

“Gli esemplari di pino da abbattere in località Spagnuolo”, si legge in un documento licenziato dal settore tecnico il 22 aprile, “presentano evidenti fenomeni di marcescenza del fusto, presenza di cavità e compromissione della stabilità statica, tali da configurare un concreto rischio di caduta”, mentre nel caso della villa comunale si parla di “rami secchi e squilibri vegetativi tali da richiedere interventi di potatura straordinaria”.

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