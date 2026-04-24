Dopo Castelvetere in Val Fortore anche san Giorgio la Molara ha deciso di procedere alla richiesta dello Stato di calamità. A Castelvetere in Val Fortore, la Giunta ha deciso di presentare la richiesta per gli ingenti danni, in particolare nelle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico, con problematiche serie e diffuse alla viabilità, alle strutture pubbliche e private, con frane e smottamenti, che hanno provocato crolli parziali e totali di ponticelli e fabbricati fatiscenti.

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