Arriva una nuova svolta nel complesso iter giudiziario riguardante il tentato omicidio di Gaetano Cusano, il 17enne di Vitulano aggredito brutalmente lo scorso ottobre a Montesarchio. Il Tribunale del Riesame reale di Benevento ha infatti accolto il ricorso presentato dai legali di Nicolò Palermo, l’Avvocato Vittorio Fucci e l’Avvocato Francesco Altieri, disponendo l’annullamento senza rinvio del sequestro del telefono cellulare del diciannovenne beneventano.

Si tratta del terzo provvedimento favorevole consecutivo per la difesa di Palermo in sede di legittimità e merito, un risultato che segna un punto significativo nell’economia del processo.

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