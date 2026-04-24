La pagina finale di un campionato indimenticabile, da vivere fino all’ultimo secondo prima di tuffarsi nella festa giallorossa. Domenica al “Vigorito” il Benevento scriverà la parola fine sulla splendida cavalcata che ha portato la squadra alla conquista della Serie B. Un traguardo atteso dalla piazza sannita, già celebrato nei giorni scorsi ma atteso dalla festa più bella dopo la partita che si svilupperà tra le strade della città. Un giorno da ricordare che il Benevento proverà a onorare anche con una vittoria sul campo, contro l’Audace Cerignola: i tre punti per l’ultima sfumatura di una stagione da incorniciare. Sulla panchina della Strega ritroverà posto Floro Flores, alle prese con le ultime riflessioni del suo campionato. Onorare la competizione fino alla fine, pesare il rischio squalifiche e dare minutaggio a chi è riuscito a meritarsi il suo spazio saranno i tre punti chiave delle ore che anticiperanno la gara del “Vigorito”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia