Un’ultima giornata così bella mancava davvero da tanto. Il Benevento si prepara a veder calare il sipario sul suo campionato: una regular season che ha incoronato la Strega, protagonista di una promozione da applausi in Serie B.

E che ha acceso i riflettori sulle qualità e il rendimento della squadra di Floro Flores, dalla prossima settimana in scena in Supercoppa contro le vincitrici degli altri due gironi. Quella in programma contro l’Audace Cerignola sarà un’altra tappa della festa che ha coinvolto tutta la Strega: a prendersi la scena saranno soprattutto i tifosi e la Curva Sud con una coreografia emozionante che colorerà l’ultima di campionato dei giallorossi.

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