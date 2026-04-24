Burocrazia da snellire, lavori infrastrutturali da velocizzare, necessità di maggiori investimenti per il Sannio, e poi l’America’s Cup, in programma nell’estate del prossimo anno, che «non deve generare un overturism a Napoli», ma avere un riverbero sull’intero territorio campano. È un Clemente Mastella carico quello che ieri mattina, presso la sede della prefettura di Benevento, ha preso parte, insieme al prefetto Raffaela Moscarella e ad altre figure istituzionali del territorio, all’incontro sulle aree interne promosso dalla Commissione parlamentare per le Questioni Regionali.

Il viaggio istituzionale dei senatori Francesco Silvestro (FI) e Bartolomeo Amidei (FdI), rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione, ha previsto come prima tappa di giornata il capoluogo sannita, per poi concludersi, nel pomeriggio, ad Avelllino. Due tavoli di confronto con il medesimo obiettivo: ascoltare i rappresentanti politici e istituzionali locali per recepire le istanze del territorio, le criticità che ne impediscono la crescita e le soluzioni possibili per risolverle. Al seguito dei due senatori, l’ex magistrato Catello Maresca, ora consigliere comunale di minoranza a Napoli (candidato a sindaco alle scorse amministrative), e l’assessore regionale della Campania con delega all’agricoltura, Maria Carmela Serluca.

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