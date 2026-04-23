Due liste, al massimo tre. E la pace che ri-scoppia sull’asse Giovannina Piccoli-Alfonso Ciervo. Sono questi gli elementi che emergono forti quando, ormai, manca una manciata di ore alla consegna delle liste in vista delle Comunali di Sant’Agata de’ Goti.

Il dato che, a questo punto, assume particolare rilevanza è quello relativo alla ritornata quiete tra l’attuale sindaco facente funzioni ed il consigliere provinciale nonché già Primo Cittadino Alfonso Ciervo. Le parti, dopo scintille che si trascinavano da qualche settimana-mese, avrebbero sancito una sorta di pax elettorale con la reciproca deposizione delle asce di guerra.

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