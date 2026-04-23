Trump ordina di sparare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa primi proventi da pedaggio dello Stretto – Diretta

(Adnkronos) – Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano a Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto, nel giorno in cui il tycoon ha ordinato alla Marina militare Usa di “sparare ed eliminare” qualsiasi nave posamina presente nelle acque dello Stretto – rivendicandone poi il controllo “totale” -, Teheran incassa i primi proventi del padaggio riscosso per il transito.

Nel frattempo Trump “non ha fretta di concludere l’accordo con l’Iran”, ha spiegato lo stesso presidente americano a Fox News, precisando che “la politica, incluse le elezioni di midterm, non influirà sui tempi”.

Intanto il Pentagono ha annunciato via social che il Segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, lascerà l’incarico “con effetto immediato”. Phelan “lascia l’amministrazione, con effetto immediato”, ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, in una dichiarazione su X, aggiungendo che sarà sostituito ad interim dal sottosegretario Hung Ca.