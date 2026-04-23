Forse gli ultimi colpi di coda di una difficile transizione tra l’attuale gestione e la futura, quelli registrati nelle ultime ore con la comunicazione da parte di Trotta Bus della sospensione per quindici addetti (poi pare parzialmente rientrata quasi fin da subito per alcuni di loro), che nella giornata di martedì si sono rifiutati di uscire in strada, perché non idonei e non sicuri i mezzi messi a loro disposizione. Cosa che inevitabilmente finisce per acuire la tensione tra l’azienda e i lavoratori, ulteriormente esasperati per la comunicazione di sospensione, anche se il provvedimento disciplinare apparirebbe agli stessi addetti ai lavori per sua intrinseca natura del tutto transitorio.

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