Un lungo lavoro di analisi quello svolto dai tre giudici del collegio del Riesame a Napoli rispetto il ricorso contro l’ordinanza del Gip di Benevento sulla convalida della custodia cautelare in carcere per l’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, in associazione coattiva presso il penitenziario “Michele Gaglione”, dallo scorso 30 marzo, dopo l’arresto da parte dei Carabinieri e il sequestro di 4mila euro (“denaro segnato”) ritenuto prima “tranche” di una “tangente” per “70mila euro” i un quadro di concussione nei confronti di un professionista tecnico, dalla cui denuncia era scattata l’azione investigativa.
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