Frecciate ai consiglieri assenti, repliche alle accuse ricevute negli ultimi giorni, confronti con i Comuni vicini in termini di sostenibilità economica.

Alimenteranno di certo il dibattito pre-elettorale le dichiarazioni rese nel corso del Consiglio comunale di Calvi, riunito martedì scorso per l’approvazione del rendiconto 2025.

Il tema è stato introdotto dal delegato al bilancio Angelo Centrella, che ha illustrato i dati di maggiore rilievo del consuntivo: “A dicembre 2025 abbiamo un avanzo di amministrazione di 2,3 milioni di euro, dato loro al quale bisogna sottrarre una serie di accantonamenti, tra i quali 896mila euro per il Fondo crediti di dubbi esigibilità, un milione per il Fondo anticipo liquidità, e 40mila euro per il Fondo contenzioso per gestire pratiche residue dopo la chiusura del dissesto. L’avanzo residuo è di 146 mila euro, che possiamo utilizzare per spesa corrente o investimenti”.

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