Il Benevento si prepara a vivere un’altra giornata di festa. Inizierà con la maxi coreografia allestita dalla Curva Sud e non si esaurirà al triplice fischio del match di domenica con il Cerignola. Anzi, vivrà il suo momento clou proprio al termine di quella sfida, quando i protagonisti di questa stagione straordinaria – dai calciatori ai componenti dello staff tecnico – saliranno sul bus celebrativo che sfilerà per le strade della città. Sarà in questo modo che il Benevento riceverà l’abbraccio collettivo della sua gente, tanto atteso quanto carico di significato. I dettagli del percorso sono stati resi noti nella giornata di ieri. Un itinerario che inizierà e si concluderà allo stadio ‘Vigorito’: da qui, alle 20.30, il pullman scoperto si metterà in moto e inizierà ufficialmente il suo viaggio tra i quartieri e le strade interamente colorati di giallorosso.

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