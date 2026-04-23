Ha preso ufficialmente il via ieri, mercoledì 22 aprile, il piano di manutenzione straordinaria del manto stradale nel territorio comunale di Airola. Come annunciato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Napoletano, le operazioni di scarificazione dell’asfalto sono partite ieri mattina, segnando l’inizio di un intervento capillare volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle principali arterie cittadine.

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