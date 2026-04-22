“Il settore vitivinicolo campano torna a crescere dopo le difficoltà climatiche del 2023 e si presenta a Vinitaly 2026 con segnali di ripresa sul fronte produttivo e nuove dinamiche sui mercati internazionali. In questo scenario, Irpinia e Sannio si confermano il cuore produttivo della regione, rappresentando insieme una quota dominante sia in termini di superfici che di produzione. Grande affluenza di operatori, sistema coeso e nuove sinergie istituzionali, con ascolto e collaborazione con la Regione per rafforzare il sistema territoriale”. Il consuntivo della partecipazione a Vinitaly secondo il commissario della Camera Commercio Irpinia Sannio Girolamo Pettrone.

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