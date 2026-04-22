Tanto spavento ma nessuna conseguenza dopo il rogo che ha coinvolto un alloggio popolare in via Pontarielli, strada poco a valle del centro urbano di San Nicola Manfredi. Intorno alle 21 di lunedì sera sono stati i vicini a dare l’allarme, quando si sono accorti delle fiamme all’interno della casa al primo piano dello stabile Acer, ben visibili dalla finestra. Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri di San Giorgio del Sannio e il sindaco Arturo Vernillo che ha allertato anche i responsabili dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale.

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