Nella programmazione del Comune di San Giorgio del Sannio è entrata una proposta per ampliare l’area Pip, alle porte del paese. La giunta Ricci, nella riunione di lunedì scorso, ha licenziato un Documento di indirizzo alla progettazione che va in questa direzione, per rispondere a un bando della Struttura di missione Zes della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un avviso pubblicato per sostenere sviluppo e crescita economica nelle regioni del Sud, attraverso investimenti nelle infrastrutture pensati per favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali.

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