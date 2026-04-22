Novità per i servizi sanitari nell’area del Fortore. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli e la direttric generale dell’Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, per fare il punto sull’avanzamento degli interventi che interessano l’area.

L’incontro ha permesso di ribadire la massima puntualità sulla tabella di marcia: viene confermata ufficialmente la data del 30 aprile per l’ultimazione dei lavori all’Ospedale di Comunità. Questo passaggio consentirà la riapertura della struttura, che sarà dotato di un modulo completo da 20 posti letto, garantendo una risposta efficace alla domanda di assistenza del territorio.

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