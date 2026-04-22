E’ partita ufficialmente ieri mattina da Tufara Valle l’attività di riordino della toponomastica e della numerazione civica del Comune di Montesarchio, un progetto strategico volto a colmare i ritardi accumulati negli anni e a restituire ordine, efficienza e chiarezza nella gestione del territorio.

L’intervento, coordinato dall’Area Digitalizzazione, Pubblica Istruzione e Sport e sostenuto anche attraverso i fondi del Pnrr destinati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, punta alla creazione di un Sistema informativo territoriale unico e aggiornato, capace di integrare le principali banche dati comunali quali anagrafe, viabilità, tributi e servizi.

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