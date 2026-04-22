Un’ondata di creatività, identità e passione ha attraversato il palco del GEF – il Global Education Festival di Sanremo, dove l’Istituto De La Salle di Benevento ha brillato conquistando la menzione speciale all’originalità. Protagonista è stato il musical “Musiké delle Janare: Tum, Pa e la strega Lucia”, un’opera originale capace di unire tradizione e innovazione, emozionando pubblico e giuria.

Proprio l’originalità dello spettacolo ha colpito profondamente gli organizzatori del festival, che hanno scelto di affidare agli alunni del De La Salle di Benevento un ruolo d’eccezione: aprire ufficialmente il GEF. Il sipario si è aperto proprio sulla loro performance, segnando l’inizio della manifestazione con l’energia ed il talento dei piccoli protagonisti.

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