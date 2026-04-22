Il Comune di Benevento si prepara a celebrare il trionfo della Strega. La Giunta ha approvato la delibera per un riconoscimento istituzionale alla formazione giallorossa: un evento che si svolgerà a Palazzo Paolo V, in data da definire, e che prevederà la consegna di targhe d’onore alla società e di medaglie celebrative ai tesserati. Sul fronte festa post-Cerignola, resta da definire l’itinerario del pullman scoperto che – con la squadra a bordo – attraverserà tutta la città, ormai interamente colorata di giallorosso.

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