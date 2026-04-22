Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell’Utri, Bizzotto﻿

Roma, 22 apr. (Labitalia) – Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato, nel corso della seduta odierna, il Documento di finanza pubblica (Dfp), atteso a Bruxelles.